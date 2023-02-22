Раклистов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Раклистов Павел Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раклистова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Раклистова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раклистова Наталья
Рождение ребёнка
1935
Сын: Раклистов Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Раклистова Наталья
Смерть
Неизвестно