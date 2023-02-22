Раклистов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раклистов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раклистов Павел Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раклистова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Раклистова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раклистова Наталья

Рождение ребёнка
1935

Сын: Раклистов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Раклистова Наталья

Смерть
Неизвестно

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