Воронин Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Антон

Воронин Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воронина) Степанида Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пьянкова (Воронина) Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Иван Антонович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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