Воронин Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воронина) Степанида Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пьянкова (Воронина) Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно