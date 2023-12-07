Воронин Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Иван Антонович

Воронин Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронин Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1792

Сын: Воронин Бонифатий Иванович

Мать ребёнка: Воронина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
14.01.1800

Дочь: Рубцова Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Воронина Евдокия Петровна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close