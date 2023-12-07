Воронин Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронин Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1792
Сын: Воронин Бонифатий Иванович
Мать ребёнка: Воронина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
14.01.1800
Дочь: Рубцова Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Воронина Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно