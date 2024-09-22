Беловолова Ирина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Беловолов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович
Сын: Беловолов Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович
Дочь: Беловолова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович
Дочь: Беловолова Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович
Сын: Беловолов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович
Сын: Беловолов Иоанн Яковлевич
Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович
Дочь: Королькова (Беловолова) Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович
Дочь: Беловолова Клавдия (2) Яковлевна
Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович
Сын: Беловолов Иоанн (2) Яковлевич
Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович
Сын: Беловолов Андреян Яковлевич
Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович
Дочь: Беловолова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович