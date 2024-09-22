Беловолова Ирина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беловолова Ирина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беловолов Иаков Гавриилович

Рождение ребёнка
03.11.1878 ст.

Сын: Беловолов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович

https://yandex.ru/archive/catalog/827b4ce4-e0c6-4807-a8b6-903d46e154e7/57
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Беловолов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович

Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Дочь: Беловолова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович

Рождение ребёнка
13.03.1885

Дочь: Беловолова Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович

Рождение ребёнка
05.08.1886

Сын: Беловолов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович

https://yandex.ru/archive/catalog/f030a3f8-48ff-4fda-8428-e1ba336402eb/79
Рождение ребёнка
20.01.1888

Сын: Беловолов Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович

https://yandex.ru/archive/catalog/5c7a705b-6427-44a7-998c-e7950b75b564/4
Рождение ребёнка
28.07.1889 ст.

Дочь: Королькова (Беловолова) Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович

https://yandex.ru/archive/catalog/d7d86cba-55aa-4383-826c-0a3d23daaa24/94
Рождение ребёнка
26.05.1891

Дочь: Беловолова Клавдия (2) Яковлевна

Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович

Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/bf9ed3a6-aa93-4f59-b983-18e9f3c993b8/308
Рождение ребёнка
25.12.1893

Сын: Беловолов Иоанн (2) Яковлевич

Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович

Второй Иоанн через пять лет после смерти первого от тифа в 1888 https://yandex.ru/archive/catalog/b0a98176-a448-4bd4-9f2e-ed9bd4f72cbd/37 Крестная - Феодосия Гаврииловна Беловолова - в будущем - мон... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1897

Сын: Беловолов Андреян Яковлевич

Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович

Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/35b1e6cc-c812-4d00-860f-c925d895a064/329
Рождение ребёнка
14.04.1902

Дочь: Беловолова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Беловолов Иаков Гавриилович

Рождение: https://yandex.ru/archive/catalog/260a6b3b-e80d-4a28-aa68-bafe750fe942/171
Смерть
Неизвестно

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