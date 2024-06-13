Беловолов Иоанн (2) Яковлевич 25.12.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беловолов Иоанн (2) Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1893

Дата смерти

18.02.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1893

Отец: Беловолов Иаков Гавриилович

Мать: Беловолова Ирина Осиповна

Второй Иоанн через пять лет после смерти первого от тифа в 1888 https://yandex.ru/archive/catalog/b0a98176-a448-4bd4-9f2e-ed9bd4f72cbd/37 Крестная - Феодосия Гаврииловна Беловолова - в будущем - мон... Показать все
Смерть
18.02.1894 ст.
Умер в шесть недель от оспы: https://yandex.ru/archive/catalog/97cb214e-e143-43a0-b3d5-6cab56b89608/370

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