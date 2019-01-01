село Кумак, село Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Кумак

Новоорский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
830Кумакский, отр. казач. Ор. в.при рч. Кумаке.2555174541555

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Орский
499. Кумакский, поселок казачий, при речке Кумаке, дворов 221, жителей 1354, церковь православная, 2 школы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Новоорский район
75253Кумаксело51°19'с.ш.58°51'в.д.M-40-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Новоорский муниципальный район, Сельское поселение Кумакский сельсовет
53630413101с Кумаксело
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