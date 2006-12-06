Воловик (Пащенко) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1914
Дата смерти06.12.2006
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1914
Отец: Пащенко Иван Карпович
Мать: Пащенко Ксения Кононовна
Рождение ребёнка
08.12.1935
Дочь: Кириченко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Воловик Иван Акимович
Рождение ребёнка
09.08.1937
Сын: Воловик Владимир Иванович
Отец ребёнка: Воловик Иван Акимович
Смерть
06.12.2006