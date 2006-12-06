Воловик (Пащенко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воловик (Пащенко) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1914

Дата смерти

06.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1914

Отец: Пащенко Иван Карпович

Мать: Пащенко Ксения Кононовна

Рождение ребёнка
08.12.1935

Дочь: Кириченко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Воловик Иван Акимович

Рождение ребёнка
09.08.1937

Сын: Воловик Владимир Иванович

Отец ребёнка: Воловик Иван Акимович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Смерть
06.12.2006
Батайск, город Батайск, Ростовская область

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