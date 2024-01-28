Пащенко Иван Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенко Иван Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумейко Пащенко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Пащенко Ксения Кононовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пащенко Иван Иванович

Мать ребёнка: Пащенко Ксения Кононовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чубенко Пащенко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пащенко Ксения Кононовна

Рождение ребёнка
15.10.1914

Дочь: Воловик (Пащенко) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пащенко Ксения Кононовна

Смерть
07.06.1958
Батайск, город Батайск, Ростовская область

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