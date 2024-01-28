Пащенко Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.06.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумейко Пащенко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Пащенко Ксения Кононовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пащенко Ксения Кононовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чубенко Пащенко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пащенко Ксения Кононовна
Рождение ребёнка
15.10.1914
Дочь: Воловик (Пащенко) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пащенко Ксения Кононовна
Смерть
07.06.1958
Батайск, город Батайск, Ростовская область