Пащенко Ксения Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенко Ксения Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумейко Пащенко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пащенко Иван Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пащенко Иван Иванович

Отец ребёнка: Пащенко Иван Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чубенко Пащенко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пащенко Иван Карпович

Рождение ребёнка
15.10.1914

Дочь: Воловик (Пащенко) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пащенко Иван Карпович

Смерть
16.05.1957
Батайск, город Батайск, Ростовская область

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