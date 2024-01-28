Пащенко Ксения Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.05.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумейко Пащенко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пащенко Иван Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пащенко Иван Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чубенко Пащенко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пащенко Иван Карпович
Рождение ребёнка
15.10.1914
Дочь: Воловик (Пащенко) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пащенко Иван Карпович
Смерть
16.05.1957
Батайск, город Батайск, Ростовская область