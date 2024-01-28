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Воловик Иван Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1916

Дата смерти

13.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1916

Отец: не указан

Мать: Еременко Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
08.12.1935

Дочь: Кириченко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Воловик (Пащенко) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1937

Сын: Воловик Владимир Иванович

Мать ребёнка: Воловик (Пащенко) Анна Ивановна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Смерть
13.09.1972
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Дедушка умер мгновенно, как и бывает при ТЭЛА. Тромбоэмболия лёгочной артерии. Днём спрыгнул в люк, под регулировать водяные краны , осел, умер сразу. 13сент1972г в 16-17.00

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