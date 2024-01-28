Воловик Иван Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1916
Дата смерти13.09.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1916
Отец: не указан
Рождение ребёнка
08.12.1935
Дочь: Кириченко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Воловик (Пащенко) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1937
Сын: Воловик Владимир Иванович
Мать ребёнка: Воловик (Пащенко) Анна Ивановна
Смерть
13.09.1972
Дедушка умер мгновенно, как и бывает при ТЭЛА. Тромбоэмболия лёгочной артерии. Днём спрыгнул в люк, под регулировать водяные краны , осел, умер сразу. 13сент1972г в 16-17.00