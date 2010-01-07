Воловик Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения09.08.1937
Дата смерти07.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1937
Бракосочетание
05.11.1964
Рождение ребёнка
24.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воловик (Матвеева) Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
15.05.1969
Сын: Воловик Александр Владимирович
Мать ребёнка: Воловик (Матвеева) Зинаида Михайловна
Смерть
07.01.2010
24.12 парализовало утром, отнялась речь, забрали в больницу. Инсульт ишемического типа в бассейне СМА.Умер в 14:30 7января в невр отд