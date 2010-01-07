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Воловик Владимир Иванович

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Место рождения

Батайск, город Батайск, Ростовская область

Дата рождения

09.08.1937

Дата смерти

07.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1937

Отец: Воловик Иван Акимович

Мать: Воловик (Пащенко) Анна Ивановна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
05.11.1964

Жена: Воловик (Матвеева) Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
24.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воловик (Матвеева) Зинаида Михайловна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.05.1969

Сын: Воловик Александр Владимирович

Мать ребёнка: Воловик (Матвеева) Зинаида Михайловна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Смерть
07.01.2010
Батайск, город Батайск, Ростовская область
24.12 парализовало утром, отнялась речь, забрали в больницу. Инсульт ишемического типа в бассейне СМА.Умер в 14:30 7января в невр отд

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