Воловик (Матвеева) Зинаида Михайловна
Место рождениядеревня Бородино Локнянского района Псковской области
Дата рождения06.07.1942
Дата смерти03.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1942
Бракосочетание
05.11.1964
Рождение ребёнка
24.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воловик Владимир Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1969
Сын: Воловик Александр Владимирович
Отец ребёнка: Воловик Владимир Иванович
Смерть
03.11.2021
Заболела Ковидом в конце октября2021г, 28.10 по СП госпитализирована в инф отд Батайской ЦРБ, на след день переведена в ковидное отделение ОКБ Ростов-на-Дону. Находилась в реан отд , поражение лёгких ... Показать все