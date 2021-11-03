Воловик (Матвеева) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воловик (Матвеева) Зинаида Михайловна

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Место рождения

деревня Бородино Локнянского района Псковской области

Дата рождения

06.07.1942

Дата смерти

03.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1942

Отец: Назаров Михаил Назарович

Мать: Матвеева Пелагея Матвеевна

Бракосочетание
05.11.1964

Муж: Воловик Владимир Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воловик Владимир Иванович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.05.1969

Сын: Воловик Александр Владимирович

Отец ребёнка: Воловик Владимир Иванович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Смерть
03.11.2021
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Заболела Ковидом в конце октября2021г, 28.10 по СП госпитализирована в инф отд Батайской ЦРБ, на след день переведена в ковидное отделение ОКБ Ростов-на-Дону. Находилась в реан отд , поражение лёгких ... Показать все

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