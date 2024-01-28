Матвеева Пелагея Матвеевна
Место рождения
Дата рождения19
Дата смерти25.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Матвеев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Назаров Михаил Назарович
Рождение ребёнка
06.07.1942
Дочь: Воловик (Матвеева) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Назаров Михаил Назарович
Смерть
25.01.1991
Умерла во сне.До этого развился сахарный диабет2типа, сосудистая деменция?