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Матвеева Пелагея Матвеевна

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Место рождения

Локня, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19

Дата смерти

25.01.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19

Отец: не указан

Мать: не указана

Локня, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Матвеев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Назаров Михаил Назарович

Рождение ребёнка
06.07.1942

Дочь: Воловик (Матвеева) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Назаров Михаил Назарович

Смерть
25.01.1991
Умерла во сне.До этого развился сахарный диабет2типа, сосудистая деменция?

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