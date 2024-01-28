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Назаров Михаил Назарович

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Место рождения

Чернецкое, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

18.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Назаров Назар ?

Мать: не указана

Чернецкое, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Матвеев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Матвеева Пелагея Матвеевна

Смерть
18.01.1942
Убит фашистами, могила неизвестна
Рождение ребёнка
06.07.1942

Дочь: Воловик (Матвеева) Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Матвеева Пелагея Матвеевна

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