Назаров Михаил Назарович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти18.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Назаров Назар ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Матвеев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Матвеева Пелагея Матвеевна
Смерть
18.01.1942
Убит фашистами, могила неизвестна
Рождение ребёнка
06.07.1942
Дочь: Воловик (Матвеева) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Матвеева Пелагея Матвеевна