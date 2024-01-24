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Курбатова Елисавета Михайловна
Курбатова Елисавета Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Пол
Женский
Отец
Курбатов Михаил Петрович
1800 г.р.
Мать
(Курбатова) Прасковья Павловна
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Курбатов Михаил Петрович
Мать:
Прасковья Павловна
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