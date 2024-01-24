Курбатова Елисавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Елисавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Курбатов Михаил Петрович

Мать: Прасковья Павловна

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