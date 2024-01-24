(Курбатова) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курбатова) Прасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Курбатов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Курбатов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Курбатова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Курбатов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Курбатова Елисавета Михайловна

Отец ребёнка: Курбатов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Курбатов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Курбатов Михаил Петрович

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Михаил Петрович

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