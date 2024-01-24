Курбатов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти13.10.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Сын: Курбатов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Курбатова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Курбатова Елисавета Михайловна
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Курбатов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Прасковья Павловна
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Павловна
Место жительства
Неизвестно
Уездный город Юрьев-Польский, Владимирской губернии
Смерть
13.10.1877