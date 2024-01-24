Курбатов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

13.10.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Курбатов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Курбатова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Курбатова Елисавета Михайловна

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Курбатов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Прасковья Павловна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Павловна

Место жительства
Неизвестно
Уездный город Юрьев-Польский, Владимирской губернии
Смерть
13.10.1877
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