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Воронин Иван Трофимович

Место рождения

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.

Дата рождения

22.02.1906

Дата смерти

15.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1906

Отец: Воронин Трофим Федорович

Мать: Воронина Евдокия Петровна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
1925

Сын: Воронин Александр Иванович

Мать ребёнка: Воронина Татьяна Акимовна

Сталинградская обл., Ленинский р-н, х. Песчанный
Рождение ребёнка
?.08.1927

Сын: Воронин Василий Иванович

Мать ребёнка: Воронина Татьяна Акимовна

Хутор Глухой
Рождение ребёнка
28.12.1930

Сын: Воронин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Воронина Татьяна Акимовна

Смерть
15.01.1942
Украина, Харьковская обл., Савинский р-н, Морозовский с/с, с. Морозовка
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
Ростовская обл., ст. Морозовская
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