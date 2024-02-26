Воронин Иван Трофимович
Место рожденияс.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Дата рождения22.02.1906
Дата смерти15.01.1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1906
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
1925
Сын: Воронин Александр Иванович
Мать ребёнка: Воронина Татьяна Акимовна
Сталинградская обл., Ленинский р-н, х. Песчанный
Рождение ребёнка
?.08.1927
Мать ребёнка: Воронина Татьяна Акимовна
Хутор Глухой
Рождение ребёнка
28.12.1930
Сын: Воронин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Воронина Татьяна Акимовна
Смерть
15.01.1942
Украина, Харьковская обл., Савинский р-н, Морозовский с/с, с. Морозовка
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
Ростовская обл., ст. Морозовская