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Воронин Александр Иванович

Место рождения

Сталинградская обл., Ленинский р-н, х. Песчанный

Дата рождения

1925

Дата смерти

31.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Воронин Иван Трофимович

Мать: Воронина Татьяна Акимовна

Сталинградская обл., Ленинский р-н, х. Песчанный
Военная служба
Неизвестно
Ленинский РВК, Сталинградская обл., Ленинский р-н
Смерть
31.10.1943
Украина, Кировоградская обл.,Петровский р-н,д. Искровка
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
Украина,Кироврградская обл., Петровский р-н,.д. Искровка
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