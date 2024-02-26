Воронин Александр Иванович
Место рожденияСталинградская обл., Ленинский р-н, х. Песчанный
Дата рождения1925
Дата смерти31.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Воронин Иван Трофимович
Сталинградская обл., Ленинский р-н, х. Песчанный
Военная служба
Неизвестно
Ленинский РВК, Сталинградская обл., Ленинский р-н
Смерть
31.10.1943
Украина, Кировоградская обл.,Петровский р-н,д. Искровка
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно
Украина,Кироврградская обл., Петровский р-н,.д. Искровка