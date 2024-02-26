Воронина Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Воронин Трофим Федорович
Рождение ребёнка
04.08.1890
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Воронин Трофим Федорович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
22.02.1906
Отец ребёнка: Воронин Трофим Федорович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Смерть
Неизвестно