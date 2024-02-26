Воронина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Воронин Трофим Федорович

Рождение ребёнка
04.08.1890

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Воронин Трофим Федорович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Воронин Иван Трофимович

Отец ребёнка: Воронин Трофим Федорович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Смерть
Неизвестно
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