Пронькин (Аверкин) Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Влюшина (Пронькина) Анфиса (Фёкла) Андреевна
Мать ребёнка: Пронькина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронькин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Пронькина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пронькина) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Пронькина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
До 1886
Мать ребёнка: Пронькина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
11.09.1892
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Пронькина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пронькин Евгений Андреевич
Мать ребёнка: Пронькина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Шулякова (Пронькина) Александра Андреевна
Мать ребёнка: Пронькина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1916
Дочь: Городнова (Пронькина) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Пронькина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно