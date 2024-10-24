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Пронькин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Пронькин (Аверкин) Андрей Дмитриевич

Мать: Пронькина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пронькина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пронькина Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронькина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Пронькина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Пронькина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Пронькина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пронькина Антонина

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пронькина Антонина

Смерть
Неизвестно

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