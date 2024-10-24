Пронькин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пронькина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пронькина Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронькина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронькин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Пронькина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронькин Евгений Иванович
Мать ребёнка: Пронькина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пронькина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пронькина Антонина
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пронькина Антонина
Смерть
Неизвестно