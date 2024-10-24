Пронькин Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронькин Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пронькин (Аверкин) Андрей Дмитриевич

Мать: Пронькина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронькина (Шавина) Ксения Флоровна

Рождение ребёнка
24.10.1918

Сын: Пронькин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Пронькина (Шавина) Ксения Флоровна

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Пронькин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Пронькина (Шавина) Ксения Флоровна

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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