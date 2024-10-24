Пронькин Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1918
Сын: Пронькин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Пронькина (Шавина) Ксения Флоровна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пронькин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Пронькина (Шавина) Ксения Флоровна
Смерть
Неизвестно