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Пронькина Евдокия Ивановна

Место рождения

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пронькина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пронькин (Аверкин) Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронькин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Пронькин (Аверкин) Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Влюшина (Пронькина) Анфиса (Фёкла) Андреевна

Отец ребёнка: Пронькин (Аверкин) Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Пронькин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Пронькин (Аверкин) Андрей Дмитриевич

Бракосочетание
11.09.1892

Муж: Пронькин (Аверкин) Андрей Дмитриевич

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Пронькин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пронькин (Аверкин) Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пронькин Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Пронькин (Аверкин) Андрей Дмитриевич

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Шулякова (Пронькина) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Пронькин (Аверкин) Андрей Дмитриевич

Устье, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.05.1916

Дочь: Городнова (Пронькина) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Пронькин (Аверкин) Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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