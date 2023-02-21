Дзяоминту Ван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти07.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1945
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Антошкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Дзяоминту Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Ерофеев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Дзяоминту Елена Дмитриевна
Смерть
07.02.1985
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область