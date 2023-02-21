Дзяоминту Ван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзяоминту Ван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

07.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в Китае.
Бракосочетание
Около 1945

Жена: Дзяоминту Елена Дмитриевна

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Антошкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Дзяоминту Елена Дмитриевна

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Ерофеев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Дзяоминту Елена Дмитриевна

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
07.02.1985
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
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