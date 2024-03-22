Дзяоминту (Антошкина) Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзяоминту (Антошкина) Елена Дмитриевна

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Место рождения

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 20.08.1929

Дата смерти

Около 1988

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.08.1929

Отец: Антошкин Дмитрий Семенович

Мать: Антошкина Мария Ильинична

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Образование
С 01.09.1932 по 30.06.19036
Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Около 1945

Муж: Дзяоминту Ван

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Антошкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Дзяоминту Ван

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Ерофеев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дзяоминту Ван

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Около 1988
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
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