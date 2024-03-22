Дзяоминту (Антошкина) Елена Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.08.1929
Дата смертиОколо 1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.08.1929
Образование
С 01.09.1932 по 30.06.19036
Бракосочетание
Около 1945
Муж: Дзяоминту Ван
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Антошкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Дзяоминту Ван
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Ерофеев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Дзяоминту Ван
Смерть
Около 1988
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область