Ерофеев (Дзяоминту) Владимир Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1948
Дата смертиОколо 1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1948
Отец: Дзяоминту Ван
Рождение ребёнка
06.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1998