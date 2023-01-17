Ерофеев (Дзяоминту) Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (Дзяоминту) Владимир Иванович

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Место рождения

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1948

Дата смерти

Около 1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1948

Отец: Дзяоминту Ван

Мать: Дзяоминту Елена Дмитриевна

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Около 1998
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
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