Шаехов Талип Шаехович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаехова Разия Закировна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаехова Разия Закировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаехова Разия Закировна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1941