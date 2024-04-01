Шаехов Талип Шаехович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаехов Талип Шаехович

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

1893 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сабитов Шаех Сабитович

Мать: Сабитова Галимябану Зайнулловна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаехова Разия Закировна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаехова Разия Закировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаехова Разия Закировна

Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.12.1941
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