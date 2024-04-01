Сабитова (Шаехова) Галимябану Зайнулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабитова (Шаехова) Галимябану Зайнулловна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1893

Дата смерти

06.03.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

1910 г.р.
1913 г.р.
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Добавил:

ВР
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Место
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Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910

Сын: Шаехов Талип Шаехович

Отец ребёнка: Сабитов Шаех Сабитович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1913

Дочь: Шаехова Нагимябану Шаеховна

Отец ребёнка: Сабитов Шаех Сабитович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабитов Салих Сабитович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабитов Салих Сабитович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабитов Салих Сабитович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабитов Салих Сабитович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабитов Салих Сабитович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабитов Шаех Сабитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабитов Салих Сабитович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.03.1957
Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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