Сабитова (Шаехова) Галимябану Зайнулловна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти06.03.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Сабитов Шаех Сабитович
Рождение ребёнка
27.06.1913
Дочь: Шаехова Нагимябану Шаеховна
Отец ребёнка: Сабитов Шаех Сабитович
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
01.04.1930
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.03.1957