Шаехова Разия Закировна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти10.09.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаехов Талип Шаехович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаехов Талип Шаехович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1954