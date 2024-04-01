Сабитов Шаех Сабитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сабит
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Сабитова Галимябану Зайнулловна
Рождение ребёнка
27.06.1913
Дочь: Шаехова Нагимябану Шаеховна
Мать ребёнка: Сабитова Галимябану Зайнулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно