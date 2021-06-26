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Гарькавенко Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1931

Дата смерти

26.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1931

Отец: Тыщенко Пётр Иванович

Мать: Тыщенко Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
22.08.1956

Сын: Гарькавенко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Гарькавенко Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.03.1958

Дочь: Гарькавенко Елена Ивановна

Отец ребёнка: Гарькавенко Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Гарькавенко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Гарькавенко Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Гарькавенко Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гарькавенко Иван Дмитриевич

Смерть
26.06.2021

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