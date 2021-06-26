Гарькавенко Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1931
Дата смерти26.06.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1931
Отец: Тыщенко Пётр Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1956
Сын: Гарькавенко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Гарькавенко Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.03.1958
Дочь: Гарькавенко Елена Ивановна
Отец ребёнка: Гарькавенко Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Гарькавенко Сергей Иванович
Отец ребёнка: Гарькавенко Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Гарькавенко Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гарькавенко Иван Дмитриевич
Смерть
26.06.2021