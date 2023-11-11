Тыщенко Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тыщенко Василий
Мать: Семененко ...
Рождение ребёнка
15.08.1931
Дочь: Гарькавенко Мария Петровна
Отец ребёнка: Тыщенко Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тыщенко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Тыщенко Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыщенко Раиса Петровна
Отец ребёнка: Тыщенко Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыщенко Лидия Петровна
Отец ребёнка: Тыщенко Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыщенко Нина Петровна
Отец ребёнка: Тыщенко Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыщенко Анна Петровна
Отец ребёнка: Тыщенко Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно