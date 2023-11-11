Тыщенко Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыщенко Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тыщенко Василий

Мать: Семененко ...

Рождение ребёнка
15.08.1931

Дочь: Гарькавенко Мария Петровна

Отец ребёнка: Тыщенко Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тыщенко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Тыщенко Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыщенко Раиса Петровна

Отец ребёнка: Тыщенко Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыщенко Лидия Петровна

Отец ребёнка: Тыщенко Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыщенко Нина Петровна

Отец ребёнка: Тыщенко Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыщенко Анна Петровна

Отец ребёнка: Тыщенко Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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