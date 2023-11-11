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Тыщенко Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Тыщенко Иван

Мать: Тыщенко ...

Рождение ребёнка
15.08.1931

Дочь: Гарькавенко Мария Петровна

Мать ребёнка: Тыщенко Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тыщенко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Тыщенко Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыщенко Раиса Петровна

Мать ребёнка: Тыщенко Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыщенко Лидия Петровна

Мать ребёнка: Тыщенко Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыщенко Нина Петровна

Мать ребёнка: Тыщенко Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыщенко Анна Петровна

Мать ребёнка: Тыщенко Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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