Тыщенко Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Тыщенко Иван
Мать: Тыщенко ...
Рождение ребёнка
15.08.1931
Дочь: Гарькавенко Мария Петровна
Мать ребёнка: Тыщенко Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тыщенко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Тыщенко Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыщенко Раиса Петровна
Мать ребёнка: Тыщенко Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыщенко Лидия Петровна
Мать ребёнка: Тыщенко Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыщенко Нина Петровна
Мать ребёнка: Тыщенко Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыщенко Анна Петровна
Мать ребёнка: Тыщенко Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно