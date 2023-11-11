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Гарькавенко Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1930

Дата смерти

22.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1930

Отец: Гарькавенко Дмитрий Игнатьевич

Мать: Гарькавенко Матрёна

Рождение ребёнка
22.08.1956

Сын: Гарькавенко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
30.03.1958

Дочь: Гарькавенко Елена Ивановна

Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Гарькавенко Сергей Иванович

Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Гарькавенко Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна

Смерть
22.06.1986

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