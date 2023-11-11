Гарькавенко Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1930
Дата смерти22.06.1986
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1930
Рождение ребёнка
22.08.1956
Сын: Гарькавенко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
30.03.1958
Дочь: Гарькавенко Елена Ивановна
Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Гарькавенко Сергей Иванович
Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Гарькавенко Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Гарькавенко Мария Петровна
Смерть
22.06.1986