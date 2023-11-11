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Гарькавенко Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1958

Отец: Гарькавенко Иван Дмитриевич

Мать: Гарькавенко Мария Петровна

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