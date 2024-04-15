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Лопарев Никита Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лопарев Семен Кириллович

Мать: Лопарева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Лопарев Григорий Никитович

Мать ребёнка: Лопарева Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Лопарев Федор Никитович

Мать ребёнка: Лопарева Авдотья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопарева Авдотья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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