Лопарев Никита Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Лопарев Семен Кириллович
Мать: Лопарева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Лопарев Григорий Никитович
Мать ребёнка: Лопарева Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Лопарева Авдотья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно