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Лопарева Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Лопарев Никита Семенович

Отец ребёнка: Лопарев Семен Кириллович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Лопарев Мартемьян Семенович

Отец ребёнка: Лопарев Семен Кириллович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Лопарев Семен Кириллович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агапея Или Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Лопарев Семен Кириллович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Лопарев Семен Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопарев Семен Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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