Лопарева Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Лопарев Семен Кириллович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Лопарев Мартемьян Семенович
Отец ребёнка: Лопарев Семен Кириллович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Лопарев Семен Кириллович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агапея Или Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Лопарев Семен Кириллович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Лопарев Семен Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно