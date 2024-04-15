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Лопарев Семен Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Лопарев Кирило Ефимович

Мать: не указана

Место жительства
С 1824
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1824 году по указу тобольской казенной палаты от 26 (неразборчиво, возможно, июля) за № «(не прописан)» причислены Курганской округи (и уезда?) Утьечей волости
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лопарев Никита Семенович

Мать ребёнка: Лопарева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Лопарев Мартемьян Семенович

Мать ребёнка: Лопарева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Лопарева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агапея Или Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Лопарева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Лопарева Марья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопарева Марья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1844
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