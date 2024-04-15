Лопарев Семен Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Лопарев Кирило Ефимович
Место жительства
С 1824
В 1824 году по указу тобольской казенной палаты от 26 (неразборчиво, возможно, июля) за № «(не прописан)» причислены Курганской округи (и уезда?) Утьечей волости
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Лопарева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Лопарев Мартемьян Семенович
Мать ребёнка: Лопарева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Лопарева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агапея Или Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Лопарева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Лопарева Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопарева Марья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1844