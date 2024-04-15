Лопарева Авдотья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопарева Авдотья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Лопарев Григорий Никитович

Отец ребёнка: Лопарев Никита Семенович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Лопарев Федор Никитович

Отец ребёнка: Лопарев Никита Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопарев Никита Семенович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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