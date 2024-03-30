Трейер Евгений (Зйжен Эрнст) Христофорович
Место рожденияБолдераа Лифляндская губерния
Дата рождения04.08.1893
Дата смерти04.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1893
Болдераа Лифляндская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1920
Дочь: Цыганкова Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Егорова-Зябликова -Трейер Лидия Васильевна
город Тамбов
Рождение ребёнка
11.04.1925
Дочь: Трейер Маргарита Евгеньевна
Мать ребёнка: Егорова-Зябликова -Трейер Лидия Васильевна
Смерть
04.01.1938
гороод Ленинград
расстрелян попал под репрессиию