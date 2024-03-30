Трейер Евгений (Зйжен Эрнст) Христофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трейер Евгений (Зйжен Эрнст) Христофорович

Место рождения

Болдераа Лифляндская губерния

Дата рождения

04.08.1893

Дата смерти

04.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1893

Отец: Трейер Христофор Индрикович

Мать: Трейер Амалия Михайловна

Болдераа Лифляндская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1920

Дочь: Цыганкова Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Егорова-Зябликова -Трейер Лидия Васильевна

город Тамбов
Рождение ребёнка
11.04.1925

Дочь: Трейер Маргарита Евгеньевна

Мать ребёнка: Егорова-Зябликова -Трейер Лидия Васильевна

Смерть
04.01.1938
гороод Ленинград
расстрелян попал под репрессиию
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