Цыганкова Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова Ирина Евгеньевна

Место рождения

город Тамбов

Дата рождения

22.12.1920

Дата смерти

09.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1897

Сын: Трейер Альфред Христофорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение
22.12.1920

Отец: Трейер Евгений Христофорович

Мать: Егорова-Зябликова -Трейер Лидия Васильевна

город Тамбов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыганок - Цыганков Иван Афакасьевич

Смерть
09.04.1986
Череповец
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