Цыганкова Ирина Евгеньевна
Место рождениягород Тамбов
Дата рождения22.12.1920
Дата смерти09.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1897
Сын: Трейер Альфред Христофорович
Рождение
22.12.1920
город Тамбов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цыганок - Цыганков Иван Афакасьевич
Смерть
09.04.1986
Череповец