Трейер Христофор (Кристоп) Индрикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трейер Христофор (Кристоп) Индрикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1858

Дата смерти

15.05.1934

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1858

Отец: Трейер Индрик

Мать: Трейер Гретта

Рождение ребёнка
13.03.1886

Сын: Трейер Карл Христофорович

Мать ребёнка: Трейер Амалия Михайловна

Рождение ребёнка
13.03.1886

Сын: Трейер Карл Христофорович

Мать ребёнка: Трейер Амалия Михайловна

Рождение ребёнка
04.08.1893

Сын: Трейер Евгений Христофорович

Мать ребёнка: Трейер Амалия Михайловна

Болдераа Лифляндская губерния
Смерть
15.05.1934
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