Трейер Христофор (Кристоп) Индрикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1858
Дата смерти15.05.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1858
Отец: Трейер Индрик
Мать: Трейер Гретта
Рождение ребёнка
13.03.1886
Сын: Трейер Карл Христофорович
Мать ребёнка: Трейер Амалия Михайловна
Рождение ребёнка
13.03.1886
Сын: Трейер Карл Христофорович
Мать ребёнка: Трейер Амалия Михайловна
Рождение ребёнка
04.08.1893
Сын: Трейер Евгений Христофорович
Мать ребёнка: Трейер Амалия Михайловна
Болдераа Лифляндская губерния
Смерть
15.05.1934