Остроушко Никита Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1755
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1774
Сын: Остроушко Елисей Никитович
Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778
Сын: Остроушко Павел Никитович
Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1780
Сын: Остроушко Никифор Никитович
Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781
Сын: Остроушко Федор Никитович
Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ксения Никитична
Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1787
Сын: Остроушко Ксенофонт Никитович
Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792
Сын: Остроушко Михаил Никитович
Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794
Сын: Остроушко Семен Никитович
Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно