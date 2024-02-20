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Остроушко Никита Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Остроушко Яков Иванович

Мать: Остроушко Татьяна Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1774

Сын: Остроушко Елисей Никитович

Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1778

Сын: Остроушко Павел Никитович

Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1780

Сын: Остроушко Никифор Никитович

Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781

Сын: Остроушко Федор Никитович

Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781

Сын: Остроушко Онисим Никитин

Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ксения Никитична

Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1787

Сын: Остроушко Ксенофонт Никитович

Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792

Сын: Остроушко Михаил Никитович

Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Сын: Остроушко Семен Никитович

Мать ребёнка: Остроушко Наталья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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