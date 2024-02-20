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Остроушко Яков Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1701

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Остроушко Иван

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1755

Сын: Остроушко Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Остроушко Татьяна Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остроушко Татьяна Ивановна

Смерть
1791
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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