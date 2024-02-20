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Остроушко Михаил Никитович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1792

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Остроушко Никита Яковлевич

Мать: Остроушко Наталья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817

Сын: Остроушко Иван Михайлович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Сын: Остроушко Яким Михайлович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1832
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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