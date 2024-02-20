Остроушко Михаил Никитович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1792
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817
Сын: Остроушко Иван Михайлович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Сын: Остроушко Яким Михайлович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1832
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука