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Остроушко Иван Михайлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Остроушко Михаил Никитович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Остроушко Устиния Филипповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842

Сын: Остроушко Иван Иванович

Мать ребёнка: Остроушко Устиния Филипповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Остроушко Устиния Филипповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Сын: Остроушко Гордей Иванович

Мать ребёнка: Остроушко Устиния Филипповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Маренченко Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Остроушко Устиния Филипповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1855

Сын: Остроушко Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Остроушко Устиния Филипповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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