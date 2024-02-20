Остроушко Гордей Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1847
Дата смерти24.05.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Марина Гордеевна
Мать ребёнка: Остроушко Мария Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
30.07.1880
Дочь: Феврония Гордеевна
Мать ребёнка: Остроушко Мария Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Остроушко Мария Ивановна
Смерть
24.05.1892
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Причина смерти: Болезнь-чахотка