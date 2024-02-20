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Остроушко Гордей Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1847

Дата смерти

24.05.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Остроушко Иван Михайлович

Мать: Остроушко Устиния Филипповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Марина Гордеевна

Мать ребёнка: Остроушко Мария Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
30.07.1880

Дочь: Феврония Гордеевна

Мать ребёнка: Остроушко Мария Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остроушко Мария Ивановна

Смерть
24.05.1892
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Хайлова
Причина смерти: Болезнь-чахотка
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