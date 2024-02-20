Остроушко Устиния Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроушко Устиния Филипповна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Остроушко Иван Михайлович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842

Сын: Остроушко Иван Иванович

Отец ребёнка: Остроушко Иван Михайлович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Остроушко Иван Михайлович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847

Сын: Остроушко Гордей Иванович

Отец ребёнка: Остроушко Иван Михайлович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Маренченко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Остроушко Иван Михайлович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1855

Сын: Остроушко Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Остроушко Иван Михайлович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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