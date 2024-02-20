Остроушко Устиния Филипповна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Остроушко Иван Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Остроушко Иван Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Остроушко Иван Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1847
Сын: Остроушко Гордей Иванович
Отец ребёнка: Остроушко Иван Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Маренченко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Остроушко Иван Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1855
Сын: Остроушко Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Остроушко Иван Михайлович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно