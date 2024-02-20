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Остроушко Елисей Никитович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1774

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Остроушко Никита Яковлевич

Мать: Остроушко Наталья Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810

Сын: Остроушко Степан Елисеевич

Мать ребёнка: Остроушко Параскева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814

Сын: Остроушко Федор Елисеевич

Мать ребёнка: Остроушко Параскева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Остроушко Параскева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824

Сын: Остроушко Григорий Елисеевич

Мать ребёнка: Остроушко Параскева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826

Сын: Остроушко Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Остроушко Параскева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Сын: Остроушко Василий Елисеевич

Мать ребёнка: Остроушко Параскева

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1833
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Место жительства
1847
Вся семья переехала на ПМЖ г.Бахмут
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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