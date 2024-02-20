Остроушко Елисей Никитович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1774
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1774
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1810
Сын: Остроушко Степан Елисеевич
Мать ребёнка: Остроушко Параскева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1814
Сын: Остроушко Федор Елисеевич
Мать ребёнка: Остроушко Параскева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мелания
Мать ребёнка: Остроушко Параскева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1824
Сын: Остроушко Григорий Елисеевич
Мать ребёнка: Остроушко Параскева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Остроушко Параскева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Сын: Остроушко Василий Елисеевич
Мать ребёнка: Остроушко Параскева
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1833
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Место жительства
1847
Вся семья переехала на ПМЖ г.Бахмут
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука